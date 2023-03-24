Щур Влас Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1914
Дочь: Елена Власовна
Мать ребёнка: Щур Ирина Сергеевна
Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щур Акулина С
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Легенкина Анна Власовна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
к/з партизан-ударник рядовой
Место жительства
Неизвестно
Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Смерть
Неизвестно