Щур Влас Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щур Влас Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1872 и 1878 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1914

Дочь: Елена Власовна

Мать ребёнка: Щур Ирина Сергеевна

Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щур Акулина С

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Легенкина Анна Власовна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
к/з партизан-ударник рядовой
Место жительства
Неизвестно
Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Смерть
Неизвестно
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