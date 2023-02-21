Агрепена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрепена Тимофеевна

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Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1772 г.р.

Дети

Вычислено 1755 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Сын: Тарас Архипович

Отец ребёнка: Архип Иванович

Починок, Рыбинский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип Иванович

Смерть
Неизвестно
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