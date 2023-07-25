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Починин Василий Андреевич
Починин Василий Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.1912
Дата смерти
1912
Пол
Мужской
Отец
Починин Андрей Назарович
1889 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1912
Отец:
Починин Андрей Назарович
Мать: не указана
Смерть
1912
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