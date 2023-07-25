Починин Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПочинин Василий Андреевич

Починин Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1912

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1912

Отец: Починин Андрей Назарович

Мать: не указана

Смерть
1912