Скачкова (Щербакова) Прасковья Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Иван Калинин
Отец ребёнка: Скачков Калина Егорович
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Арина Калинина
Отец ребёнка: Скачков Калина Егорович
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Иван Калинин
Отец ребёнка: Скачков Калина Егорович
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Прасковья Калинина
Отец ребёнка: Скачков Калина Егорович
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Агафья Калинина
Отец ребёнка: Скачков Калина Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно