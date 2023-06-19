Скачкова (Щербакова) Прасковья Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скачкова (Щербакова) Прасковья Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Муж

1747 г.р.

Дети

Около 1770 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1776 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1781 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Щербаков Федосей Еремеевич

Мать: Щербакова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Иван Калинин

Отец ребёнка: Скачков Калина Егорович

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Арина Калинина

Отец ребёнка: Скачков Калина Егорович

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Иван Калинин

Отец ребёнка: Скачков Калина Егорович

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Прасковья Калинина

Отец ребёнка: Скачков Калина Егорович

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Агафья Калинина

Отец ребёнка: Скачков Калина Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скачков Калина Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно