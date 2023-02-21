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Юркова Акилина Авксентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1865 ст.

Сын: Юрков Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Юрков Феодор Никифоров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.11.1867 ст.

Дочь: Крахинская Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Юрков Феодор Никифоров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
13.05.1870 ст.

Муж: Козин Ксенофонт Тимофеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Феодор Никифоров

Смерть
Неизвестно
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