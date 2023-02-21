Юркова Акилина Авксентиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1865 ст.
Отец ребёнка: Юрков Феодор Никифоров
Рождение ребёнка
07.11.1867 ст.
Дочь: Крахинская Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Юрков Феодор Никифоров
Бракосочетание
13.05.1870 ст.
оба вторым браком
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно