Железцына Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железцына Наталья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

12.07.1848 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Железцын Спиридон Сергеевич

Отец ребёнка: Железцын Сергей Филиппович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Железцын Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Железцын Сергей Филиппович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железцын Сергей Филиппович

Смерть
12.07.1848 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
умерла от рвоты и поноса (инфекция)
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