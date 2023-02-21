Железцына Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти12.07.1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Железцын Спиридон Сергеевич
Отец ребёнка: Железцын Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Железцын Сергей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1848 ст.
умерла от рвоты и поноса (инфекция)