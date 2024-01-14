Бирюкова Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1985
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1985
Отец: Федотов Владимир
Мать: Федотова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бирюков Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
05.02.2013
Сын: Бирюков Артем Александрович
Отец ребёнка: Бирюков Александр Сергеевич