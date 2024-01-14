Бирюкова Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Вера Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

2013 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1985

Отец: Федотов Владимир

Мать: Федотова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирюков Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
05.02.2013

Сын: Бирюков Артем Александрович

Отец ребёнка: Бирюков Александр Сергеевич

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