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Герасимов Егор Николаевич

Место рождения

Саргатское

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Герасимов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Прокопий Егорович

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна

Бракосочетание
09.10.1848

Жена: Леонтьева Анна Сергеевна

Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область
государтсвенные крестьяне
Рождение ребёнка
16.11.1855

Сын: Герасимов Григорий Егорович

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна

Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.12.1859

Сын: Герасимов Отрок Егорович

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна

Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.11.1861

Сын: Герасимов Михаил Егорович

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна

Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.02.1865

Сын: Герасимов Василий Егорович

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна

Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.03.1865

Сын: Герасимов Семеон Егорович

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна

Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.05.1868

Дочь: Герасимова Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна

Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Герасимов Илия Егорович

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна

Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.05.1894

Дочь: Герасимова Феодосия Егоровна

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна

Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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