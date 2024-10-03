Герасимов Егор Николаевич
Место рожденияСаргатское
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Герасимов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Прокопий Егорович
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна
Бракосочетание
09.10.1848
Жена: Леонтьева Анна Сергеевна
государтсвенные крестьяне
Рождение ребёнка
16.11.1855
Сын: Герасимов Григорий Егорович
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
14.12.1859
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
04.11.1861
Сын: Герасимов Михаил Егорович
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
05.02.1865
Сын: Герасимов Василий Егорович
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
06.03.1865
Сын: Герасимов Семеон Егорович
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
08.05.1868
Дочь: Герасимова Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
25.05.1894
Дочь: Герасимова Феодосия Егоровна
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно