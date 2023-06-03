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Дубина Данил Романович
Дубина Данил Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1979
Пол
Мужской
Отец
Дубина Роман
Мать
Дубина Агафья
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Дубина Роман
Мать:
Дубина Агафья
Смерть
1979
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