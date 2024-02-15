Марка Иович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: Иов Петрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Герасим Маркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно