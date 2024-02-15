Марка Иович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марка Иович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: Иов Петрович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Герасим Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Блесов Дементий Маркович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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