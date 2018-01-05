Садретдинова Халиля Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинова Халиля Ибрагимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

05.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Садретдинов Ибрагим

Мать: Садретдинова Халима

Рождение ребёнка
09.01.1959

Дочь: Хаматдинова Кавсария Мухетдиновна

Отец ребёнка: Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович

Рождение ребёнка
01.07.?

Сын: Хаматдинов Ахтям Мухетдинович

Отец ребёнка: Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаматдинова Разифа Мухетдиновна

Отец ребёнка: Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаматдинова Флюза Мухетдиновна

Отец ребёнка: Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаматдинова Альфира Мухетдиновна

Отец ребёнка: Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаматдинова Зянфира Мухетдиновна

Отец ребёнка: Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович

Смерть
05.01.2018
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