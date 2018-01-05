Садретдинова Халиля Ибрагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти05.01.2018
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Садретдинов Ибрагим
Мать: Садретдинова Халима
Рождение ребёнка
09.01.1959
Дочь: Хаматдинова Кавсария Мухетдиновна
Отец ребёнка: Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович
Рождение ребёнка
01.07.?
Сын: Хаматдинов Ахтям Мухетдинович
Отец ребёнка: Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаматдинова Разифа Мухетдиновна
Отец ребёнка: Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаматдинова Флюза Мухетдиновна
Отец ребёнка: Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаматдинова Альфира Мухетдиновна
Отец ребёнка: Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаматдинова Зянфира Мухетдиновна
Отец ребёнка: Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович
Смерть
05.01.2018