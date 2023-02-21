Калин Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калин Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.12.1967

Жена: Калина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
09.03.1975

Дочь: Кириллова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Калина Мария Николаевна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
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