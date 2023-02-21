Калин Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.12.1967
Жена: Калина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
09.03.1975
Дочь: Кириллова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Калина Мария Николаевна
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область