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Крутиченко ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА
Крутиченко ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.06.2001
Пол
Женский
Отец
Крутиченко ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1983 г.р.
Мать
Крутиченко (Астахова) МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.2001
Отец:
Крутиченко ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать:
Крутиченко МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
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