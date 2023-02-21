Фёдорова-Меркулова Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова-Меркулова Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркулов Виктор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Фёдорова Елена Вячеславна

Отец ребёнка: Фёдоров Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
2007

Сын: Фёдоров Никита Вячеславович

Отец ребёнка: Фёдоров Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
2009

Сын: Фёдоров Руслан Вячеславович

Отец ребёнка: Фёдоров Вячеслав Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Вячеслав Васильевич

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