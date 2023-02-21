Фёдорова-Меркулова Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркулов Виктор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Фёдорова Елена Вячеславна
Отец ребёнка: Фёдоров Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
2007
Сын: Фёдоров Никита Вячеславович
Отец ребёнка: Фёдоров Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
2009
Сын: Фёдоров Руслан Вячеславович
Отец ребёнка: Фёдоров Вячеслав Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно