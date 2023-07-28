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Пахмутов Михаил Константинович
Пахмутов Михаил Константинович
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Место рождения
Йошкар-Ола
, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Дата рождения
05.06.1985
Пол
Мужской
Отец
Пахмутов Константин Михайлович
1949 г.р.
Мать
Сысолятина Нина Ивановна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1985
Отец:
Пахмутов Константин Михайлович
Мать:
Сысолятина Нина Ивановна
Йошкар-Ола
, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Родился в 23.45
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