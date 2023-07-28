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Пахмутов Михаил Константинович

Место рождения

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

05.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1985

Отец: Пахмутов Константин Михайлович

Мать: Сысолятина Нина Ивановна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Родился в 23.45