Хафиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафиз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батырша

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибизарифа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибихатира

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусникамила

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибигалима

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахматшараф

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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