Воспенникова (Боровикова) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоспенникова (Боровикова) Мария Константиновна

Воспенникова (Боровикова) Мария Константиновна

Место рождения

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

25.07.1922

Дата смерти

15.04.2004

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1922

Отец: Боровиков Константин Федоров

Мать: Боровикова (Николаева) Екатерина Степанова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воспенников Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.11.1945

Сын: Боровиков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дворжинский Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
02.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воспенников Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воспенников Александр Дмитриевич

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
15.04.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.