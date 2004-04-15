Воспенникова (Боровикова) Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения25.07.1922
Дата смерти15.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1945
Сын: Боровиков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Дворжинский Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
02.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воспенников Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воспенников Александр Дмитриевич
Смерть
15.04.2004