Торопченова (Симонова) Марфа Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова (Симонова) Марфа Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

28.03.1813

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Симонов Михаил Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1771 ст.

Муж: Торопченов Роман Миронов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Торопченова Пелагея Романова

Отец ребёнка: Торопченов Роман Миронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Торопченов Петр Романов

Отец ребёнка: Торопченов Роман Миронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Торопченов Иван Романов

Отец ребёнка: Торопченов Роман Миронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Торопченов Ефим Романов

Отец ребёнка: Торопченов Роман Миронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Торопченов Максим Романов

Отец ребёнка: Торопченов Роман Миронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
28.03.1813
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