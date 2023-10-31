Торопченова (Симонова) Марфа Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти28.03.1813
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Симонов Михаил Алексеев
Бракосочетание
28.10.1771 ст.
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Торопченова Пелагея Романова
Отец ребёнка: Торопченов Роман Миронов
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Торопченов Роман Миронов
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Торопченов Роман Миронов
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Торопченов Роман Миронов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Торопченов Максим Романов
Отец ребёнка: Торопченов Роман Миронов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.1813