Шведов Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1965
Дата смерти01.10.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шведов Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
07.01.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.08.1988
Дочь: Бодрова Евгения Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.10.2023