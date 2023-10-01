Шведов Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШведов Александр Евгеньевич

Шведов Александр Евгеньевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1965

Дата смерти

01.10.2023

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1965

Отец: Шведов Евгений Георгиевич

Мать: Шведова-Батрак Динара Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шведов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
07.01.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.1988

Дочь: Бодрова Евгения Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.10.2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.