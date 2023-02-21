Анохин Степан Арефьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Анохин Арефий
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1909
Жена: Анохина Елена Егоровна
Рождение ребёнка
21.12.1909
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Анохина Елена Егоровна
Рождение ребёнка
03.05.1913
Мать ребёнка: Анохина Елена Егоровна
Рождение ребёнка
17.10.1918
Мать ребёнка: Анохина Елена Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анохина Елена Егоровна
Смерть
Неизвестно