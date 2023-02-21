Анохин Степан Арефьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохин Степан Арефьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1891 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Анохин Арефий

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1909

Жена: Анохина Елена Егоровна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.12.1909

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Анохина Елена Егоровна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.05.1913

Сын: Анохин Борис Степанович

Мать ребёнка: Анохина Елена Егоровна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.10.1918

Сын: Анохин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Анохина Елена Егоровна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анохина Елена Егоровна

Смерть
Неизвестно
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