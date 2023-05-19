Троян Тимофей Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троян Тимофей Моисеев

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Место рождения

Кроты, Полтавська область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

1745 г.р.

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Троян Мойсей Иванов

Мать: Улияна Карпова

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Марья Тимофеева

Мать ребёнка: Троян Устина

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Троян Стефан Тимофеев

Мать ребёнка: Троян Устина

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Троян Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Троян Устина

Кроты, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троян Устина

Смерть
Неизвестно
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