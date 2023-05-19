Троян Тимофей Моисеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Троян Мойсей Иванов
Мать: Улияна Карпова
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Марья Тимофеева
Мать ребёнка: Троян Устина
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Троян Устина
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Троян Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Троян Устина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Троян Устина
Смерть
Неизвестно