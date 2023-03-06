Шарапов Максим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапов Максим Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Отец

1701 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Шарапов Алексей Фомин

Мать: не указана

Смерть
1757
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