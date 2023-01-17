(Буханова) Феодосья Трофимова
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Буханов Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1906
ПЖ: с. Меньшие Можары крестьяне Тимофей Купцов и Семен Петров Цыбезов. ПН: с. Меньшие Можары: Егор Денисов Буханов и Антон Иванов Калашников
Рождение ребёнка
23.06.1907
Отец ребёнка: Цыбезов Василий Петров
Рождение ребёнка
13.03.1910
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Цыбезов Василий Петров
Рождение ребёнка
02.08.1912
Отец ребёнка: Цыбезов Василий Петров
Смерть
Неизвестно