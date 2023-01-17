(Буханова) Феодосья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Буханова) Феодосья Трофимова

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Буханов Трофим

Мать: не указана

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
01.05.1906

Муж: Цыбезов Василий Петров

ПЖ: с. Меньшие Можары крестьяне Тимофей Купцов и Семен Петров Цыбезов. ПН: с. Меньшие Можары: Егор Денисов Буханов и Антон Иванов Калашников
Рождение ребёнка
23.06.1907

Сын: Цыбизов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Цыбезов Василий Петров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.03.1910

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Цыбезов Василий Петров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.08.1912

Сын: Цыбезов Антон Васильев

Отец ребёнка: Цыбезов Василий Петров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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