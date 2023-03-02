Меркульева (Меркульева (Меркульева)) Ирина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркульева (Меркульева (Меркульева)) Ирина Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Меркульев Герасим

Мать: Симонова Степанида Васильевна

Бракосочетание
13.01.1796

Муж: Грязных Егор

Рождение ребёнка
1798

Сын: Грязнов Василий

Отец ребёнка: Грязных Егор

Рождение ребёнка
1800

Сын: Грязных Тихон

Отец ребёнка: Грязных Егор

Рождение ребёнка
1811

Сын: Грязных Фрол

Отец ребёнка: Грязных Егор

Begishevskaya vol.Tobolsk (Zagvazdinsk. obsh)
Смерть
Неизвестно
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