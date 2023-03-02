Меркульева (Меркульева (Меркульева)) Ирина Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Меркульев Герасим
Бракосочетание
13.01.1796
Муж: Грязных Егор
Рождение ребёнка
1798
Сын: Грязнов Василий
Отец ребёнка: Грязных Егор
Рождение ребёнка
1800
Сын: Грязных Тихон
Отец ребёнка: Грязных Егор
Рождение ребёнка
1811
Сын: Грязных Фрол
Отец ребёнка: Грязных Егор
Begishevskaya vol.Tobolsk (Zagvazdinsk. obsh)
Смерть
Неизвестно