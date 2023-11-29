Карлагин Афонасий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
05.02.1815
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835
Сын: Карлагин Афанасий Афанасьев
Мать ребёнка: Карлагина Домна Алексеева
Рождение ребёнка
1840
Сын: Карлагин Емельян Афанасьев
Мать ребёнка: Карлагина Домна Алексеева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Карлагин Сергей Афанасьев
Мать ребёнка: Карлагина Домна Алексеева
Смерть
Неизвестно