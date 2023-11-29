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Карлагин Афонасий Игнатьевич

Место рождения

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Карлагин Игнатий Федорович

Мать: Карлагина Евдотия Ивановна

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
05.02.1815

Жена: Карлагина Домна Алексеева

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Карлагин Афанасий Афанасьев

Мать ребёнка: Карлагина Домна Алексеева

Рождение ребёнка
1840

Сын: Карлагин Емельян Афанасьев

Мать ребёнка: Карлагина Домна Алексеева

Рождение ребёнка
1846

Сын: Карлагин Сергей Афанасьев

Мать ребёнка: Карлагина Домна Алексеева

Смерть
Неизвестно

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