Ивановъ (дер. Головорезово) Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановъ (дер. Головорезово) Яковъ

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Место рождения

Красная Горка, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Васильев (головорезово?) Иван

Мать: Мавра

Красная Горка, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Яковлевъ Климъ

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Яковлевъ, Дер. Насывкино Иван Большей

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1804

Сын: Яковлевъ, В Рекруты В 1818 Иванъ Меньшей

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Яковлев, Дер. Насывкино Филип

Мать ребёнка: Ирина

Смерть
1831
Причина смерти: указано в ревизии 1834 г
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