Ивановъ (дер. Головорезово) Яковъ
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Васильев (головорезово?) Иван
Мать: Мавра
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Яковлевъ Климъ
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Яковлевъ, Дер. Насывкино Иван Большей
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1804
Сын: Яковлевъ, В Рекруты В 1818 Иванъ Меньшей
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Яковлев, Дер. Насывкино Филип
Мать ребёнка: Ирина
Смерть
1831
Причина смерти: указано в ревизии 1834 г