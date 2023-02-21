Дергунов Матвей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДергунов Матвей Матвеевич

Дергунов Матвей Матвеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1811 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: Дергунов Матвей Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 14.06.1853 ст.

Сын: Дергунов Елисей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 16.09.1856 ст.

Сын: Дергунов Никита Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close