Дергунов Матвей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.
Отец: Дергунов Матвей Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 14.06.1853 ст.
Сын: Дергунов Елисей Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 16.09.1856 ст.
Сын: Дергунов Никита Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно