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Шухтуев Иван Егоров

Место рождения

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шухтуев Егор Максимов

Мать: Шухтуева Марья Савельева

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шухтуева Агафья Осипова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шухтуев Семион Иванов

Мать ребёнка: Шухтуева Агафья Осипова

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шухтуев Козьма Иванов

Мать ребёнка: Шухтуева Агафья Осипова

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шухтуев Терентий Иванов

Мать ребёнка: Шухтуева Агафья Осипова

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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