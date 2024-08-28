Шухтуев Иван Егоров
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Шухтуев Егор Максимов
Мать: Шухтуева Марья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шухтуева Агафья Осипова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Шухтуева Агафья Осипова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Шухтуева Агафья Осипова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Шухтуева Агафья Осипова
Смерть
Неизвестно