Костюченко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Костюченко (Костюк) Мартин Константинов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Константин
Рождение ребёнка
1868
Сын: Костюченко (Костюк) Стефан Константинов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Константин
Рождение ребёнка
1877
Сын: Костюченко (Костюк) Иоанн Константинов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Константин
Смерть
Неизвестно