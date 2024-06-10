Костюченко ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюченко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Костюченко (Костюк) Мартин Константинов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Константин

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Костюченко (Костюк) Стефан Константинов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Константин

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Костюченко (Костюк) Иоанн Константинов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Константин

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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