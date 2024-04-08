Ершов Иван Степанов
Место рожденияИнбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Ершов Степан Кирсантьев
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Смерть
1852
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя