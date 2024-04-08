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Ершов Иван Степанов

Место рождения

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Ершов Степан Кирсантьев

Мать: Ершова Наталья Алексеевна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1852
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
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