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Неделин Никифор Иоанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Неделин Иоанн Афанасьевич

Мать: Неделина Наталья Алексеевна

Бракосочетание
09.01.1866

Жена: Неделина Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
19.08.1867

Дочь: Неделина Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Неделина Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
04.08.1871

Дочь: Неделина Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Неделина Наталья Кондратьевна

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Работа или профессия
1896
Был старшиной Сагайской волости в 1896
Смерть
Неизвестно