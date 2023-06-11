Неделин Никифор Иоанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
09.01.1866
Рождение ребёнка
19.08.1867
Дочь: Неделина Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Неделина Наталья Кондратьевна
Рождение ребёнка
04.08.1871
Дочь: Неделина Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Неделина Наталья Кондратьевна
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Работа или профессия
1896
Был старшиной Сагайской волости в 1896
Смерть
Неизвестно