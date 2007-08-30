Стаценко Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стаценко Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2007

Отец: Стаценко Владимир Викторович

Мать: Стаценко Светлана Анатольевна

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