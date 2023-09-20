Корноухова (Бласлова) Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1871
Дочь: (дев.Корноухова) Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.09.1872
Сын: Корноухов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
04.01.1874
Сын: Корноухов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.04.1875
Сын: Корноухов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич
Смерть
Неизвестно