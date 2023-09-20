Корноухова (Бласлова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова (Бласлова) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
15.06.1871

Дочь: (дев.Корноухова) Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.09.1872

Сын: Корноухов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.01.1874

Сын: Корноухов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.04.1875

Сын: Корноухов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Корноухов Григорий Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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