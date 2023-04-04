Бабушка неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Полина Никифоровна
Отец ребёнка: Зачупейко Никифор (Олин)
Рождение ребёнка
18.05.1903
Сын: Зачупейко Иван Никифорович
Отец ребёнка: Зачупейко Никифор (Олин)
Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1912
Сын: Зачупейко Василий Никифорович
Отец ребёнка: Зачупейко Никифор (Олин)
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1912
Дочь: Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Зачупейко Никифор (Олин)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зачупейко Захар Никифорович
Отец ребёнка: Зачупейко Никифор (Олин)
Смерть
Неизвестно