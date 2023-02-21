Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1895
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Малышев Яков
Рождение ребёнка
?.03.1898
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Малышев Яков
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Малышев Яков
Рождение ребёнка
12.09.1902
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Малышев Яков
Рождение ребёнка
25.08.1904
Сын: Малышев Симион
Отец ребёнка: Малышев Яков
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Феодора
Отец ребёнка: Малышев Яков
Рождение ребёнка
23.03.1911
Сын: Малышев Яков
Отец ребёнка: Малышев Яков
Рождение ребёнка
15.07.1912
Сын: Малышев Илья
Отец ребёнка: Малышев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Яков