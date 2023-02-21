Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1895

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Малышев Яков

Рождение ребёнка
?.03.1898

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Малышев Яков

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Малышев Яков

Рождение ребёнка
12.09.1902

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Малышев Яков

Рождение ребёнка
25.08.1904

Сын: Малышев Симион

Отец ребёнка: Малышев Яков

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Феодора

Отец ребёнка: Малышев Яков

Рождение ребёнка
23.03.1911

Сын: Малышев Яков

Отец ребёнка: Малышев Яков

Рождение ребёнка
15.07.1912

Сын: Малышев Илья

Отец ребёнка: Малышев Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Яков

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