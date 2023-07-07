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Райков Петр

Место рождения

Россия

Дата рождения

1907

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Райков Сафон

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
22.01.1938

Дочь: Нестеренко Людмила

Мать ребёнка: Яремко Вера

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Райков ?

Мать ребёнка: Яремко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Райков ?

Мать ребёнка: Яремко Вера

Смерть
1965