Райков Петр
Место рожденияРоссия
Дата рождения1907
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Райков Сафон
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
22.01.1938
Дочь: Нестеренко Людмила
Мать ребёнка: Яремко Вера
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Райков ?
Мать ребёнка: Яремко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Райков ?
Мать ребёнка: Яремко Вера
Смерть
1965