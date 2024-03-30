Белкина Марфа Поликарпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Белкин Поликарп Фомин
Мать: Белкина Анна Мелетиева
Рождение ребёнка
15.06.1917
Сын: Грицкевич Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Грицкевич Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
14.07.1918
Сын: Грицкевич Онисим Дмитриевич
Отец ребёнка: Грицкевич Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно