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Белкина Марфа Поликарпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Белкин Поликарп Фомин

Мать: Белкина Анна Мелетиева

Рождение ребёнка
15.06.1917

Сын: Грицкевич Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Грицкевич Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
14.07.1918

Сын: Грицкевич Онисим Дмитриевич

Отец ребёнка: Грицкевич Дмитрий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грицкевич Дмитрий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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