Нищета Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нищета Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Нищета Митрофан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
18.03.1917

Сын: Нищета Конон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Старотитаровская, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нищета Тимофей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нищета Марк Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарапина ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Передистая ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванченко ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нищета Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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