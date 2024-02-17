Нищета Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
18.03.1917
Старотитаровская, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нищета Марк Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарапина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Передистая ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванченко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нищета Иван Иванович