Солодовников Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Солодовников Афонасий Сергеевич
Отец ребёнка: Солодовников Сергей
Рождение ребёнка
1787
Сын: Солодовников Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Солодовников Сергей
Рождение ребёнка
1790
Сын: Солодовников Егор Сергеевич
Отец ребёнка: Солодовников Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солодовников Сергей
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно