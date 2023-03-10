Солодовников Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Солодовников Афонасий Сергеевич

Отец ребёнка: Солодовников Сергей

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Солодовников Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Солодовников Сергей

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Солодовников Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Солодовников Сергей

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Сергей

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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