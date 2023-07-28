Кочетков Федор Ермолаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти25.03.1887
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Кочетков Ермолай Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1849
Жена: Кочеткова Анна Никитична
невесте 17,жениху 20
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Кочетков Андрей Федорович
Мать ребёнка: Кочеткова Анна Никитична
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Кочеткова Анна Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1887
Причина смерти: от боли в груди