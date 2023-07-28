Кочетков Федор Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетков Федор Ермолаевич

Кочетков Федор Ермолаевич

Место рождения

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

25.03.1887

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Кочетков Ермолай Иванович

Мать: не указана

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
11.11.1849

Жена: Кочеткова Анна Никитична

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
невесте 17,жениху 20
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Кочетков Андрей Федорович

Мать ребёнка: Кочеткова Анна Никитична

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Кочетков Федор Федорович

Мать ребёнка: Кочеткова Анна Никитична

Место жительства
Неизвестно
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
25.03.1887
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: от боли в груди