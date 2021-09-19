Губанов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1961
Дата смерти19.09.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1986
Сын: Губанов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Губанова Маргарита Павловна
Рождение ребёнка
19.01.1988
Дочь: Крапивина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Губанова Маргарита Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.2021