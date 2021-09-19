Губанов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1961

Дата смерти

19.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1986

Сын: Губанов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Губанова Маргарита Павловна

Рождение ребёнка
19.01.1988

Дочь: Крапивина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Губанова Маргарита Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губанова Маргарита Павловна

Смерть
19.09.2021
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