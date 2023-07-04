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(Белокуров) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Белокуров Николай Алексеев

Мать: Белокурова Афанасия? Васильева

Смерть
1881