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(Белокуров) Анна
(Белокуров) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1881
Дата смерти
1881
Пол
Женский
Отец
Белокуров Николай Алексеев
До 1844 г.р.
Мать
Белокурова Афанасия? Васильева
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец:
Белокуров Николай Алексеев
Мать:
Белокурова Афанасия? Васильева
Смерть
1881
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