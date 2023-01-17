Гатина (Мухутдинова) Вадига Аскаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатина (Мухутдинова) Вадига Аскаровна

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Место рождения

Долгово, Пировский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

29.06.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгово, Пировский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.07.1965

Дочь: Гайфуллина Файруза Тагировна

Отец ребёнка: Гатин Тагир Хазиевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Развод
Неизвестно

Муж: Гатин Тагир Хазиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гатин Тагир Хазиевич

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