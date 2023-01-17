Гатина (Мухутдинова) Вадига Аскаровна
Место рождения
Дата рождения29.06.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1965
Дочь: Гайфуллина Файруза Тагировна
Отец ребёнка: Гатин Тагир Хазиевич
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Развод
Неизвестно
Муж: Гатин Тагир Хазиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гатин Тагир Хазиевич