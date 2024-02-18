Николаева (Григорьева) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Григорьева) Надежда Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1983

Отец: Григорьев Владимир

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Руслан Юрьевич

Рождение ребёнка
07.12.2005

Дочь: Николаева Валерия Руслановна

Отец ребёнка: Николаев Руслан Юрьевич

Рождение ребёнка
26.07.2012

Дочь: Николаева Арина Руслановна

Отец ребёнка: Николаев Руслан Юрьевич

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