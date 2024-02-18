Николаева (Григорьева) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1983
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1983
Отец: Григорьев Владимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.2005
Дочь: Николаева Валерия Руслановна
Отец ребёнка: Николаев Руслан Юрьевич
Рождение ребёнка
26.07.2012
Дочь: Николаева Арина Руслановна
Отец ребёнка: Николаев Руслан Юрьевич