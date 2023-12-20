Масленикова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленикова Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Масленикова) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Маслеников Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Масленикова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Маслеников Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслеников Петр Иванович

Отец ребёнка: Маслеников Иван Алексеевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслеников Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Маслеников Петр Иванович

Отец ребёнка: Маслеников Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
С 1811 по 1825 ст.

Сын: Маслеников Иван Иванович

Отец ребёнка: Маслеников Иван Алексеевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Дочь: (Масленикова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Маслеников Иван Алексеевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: (Масленикова) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Маслеников Иван Алексеевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: (Масленикова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Маслеников Иван Алексеевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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