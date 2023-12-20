Масленикова Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Масленикова) Марья Ивановна
Отец ребёнка: Маслеников Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Масленикова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Маслеников Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маслеников Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Маслеников Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
С 1811 по 1825 ст.
Отец ребёнка: Маслеников Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: (Масленикова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Маслеников Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: (Масленикова) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Маслеников Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: (Масленикова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Маслеников Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно