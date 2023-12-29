Никифорова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никифорова) Неонила Михайловна

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никифорова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно

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