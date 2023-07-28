Пелевина мёртворождённый ребёнок женского пола
Место рождения
Дата рождения19.03.1864 ст.
Дата смерти19.03.1864 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
19.03.1864 ст.
33. 19 марта 1864 г. появился на свет мертворождённый ребёнок женского пола. Родители: Деревни Благих крестьянин Косма Сергиев Пелевин и законная жена его Марина Васильева, оба православные. Метриче... Показать все
Смерть
19.03.1864 ст.
33. 19 марта 1864 г. появился на свет мертворождённый ребёнок женского пола. Родители: Деревни Благих крестьянин Косма Сергиев Пелевин и законная жена его Марина Васильева, оба православные. Метриче... Показать все