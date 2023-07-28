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Пелевина мёртворождённый ребёнок женского пола

Место рождения

Благие, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

19.03.1864 ст.

Дата смерти

19.03.1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1864 ст.

Отец: Пелевин Кузьма Сергеевич

Мать: Пелевина Марина Васильевна

Благие, Пермский уезд, Пермская губерния
33. 19 марта 1864 г. появился на свет мертворождённый ребёнок женского пола. Родители: Деревни Благих крестьянин Косма Сергиев Пелевин и законная жена его Марина Васильева, оба православные. Метриче... Показать все
Смерть
19.03.1864 ст.
Благие, Пермский уезд, Пермская губерния
33. 19 марта 1864 г. появился на свет мертворождённый ребёнок женского пола. Родители: Деревни Благих крестьянин Косма Сергиев Пелевин и законная жена его Марина Васильева, оба православные. Метриче... Показать все