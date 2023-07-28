Соловьева (Шишкина) Ирина Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Шишкина) Ирина Исидорова

Место рождения

Русская Ляжмарь, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: Шишкин Исидор Иосифов

Мать: не указана

Русская Ляжмарь, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
25.01.1881

Муж: Соловьев Захар Егорович

Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Соловьев Яков Захарович

Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Соловьев Иван Захарович

Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Соловьев Александр Захарович

Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Соловьев Алексей Захарович

Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Соловьев Николай Захарович

Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния Захаровна

Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Захаровна

Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубарева Анна Захаровна

Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
После 1930