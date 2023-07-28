Соловьева (Шишкина) Ирина Исидорова
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: Шишкин Исидор Иосифов
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1881
Рождение ребёнка
1885 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович
Рождение ребёнка
1886 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович
Рождение ребёнка
1902 ст.
Сын: Соловьев Александр Захарович
Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович
Рождение ребёнка
1905 ст.
Сын: Соловьев Алексей Захарович
Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Соловьев Николай Захарович
Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния Захаровна
Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Захаровна
Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубарева Анна Захаровна
Отец ребёнка: Соловьев Захар Егорович
Смерть
После 1930