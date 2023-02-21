Дюков Лев Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюков Лев Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1963

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

1982 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1963

Отец: Дюков Анатолий Васильевич

Мать: Дюкова Галина Петровна

Рождение ребёнка
01.10.1982

Дочь: Ёлочкина Жанна Львовна

Мать ребёнка: Дюкова Виктория Геннадьевна

Рождение ребёнка
21.04.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дюкова Виктория Геннадьевна

Багратионовск, Багратионовский, Калининградская область
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