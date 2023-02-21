Дюков Лев Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1963
Отец: Дюков Анатолий Васильевич
Мать: Дюкова Галина Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1982
Дочь: Ёлочкина Жанна Львовна
Мать ребёнка: Дюкова Виктория Геннадьевна
Рождение ребёнка
21.04.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дюкова Виктория Геннадьевна
Багратионовск, Багратионовский, Калининградская область