Гуселетова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Гуселетов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Гуселетов Андрей Васильевич

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Гуселетов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Гуселетов Андрей Васильевич

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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