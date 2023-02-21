Гуселетова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гуселетов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Гуселетов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Гуселетов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Гуселетов Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно